Нужно написать плагин для CMS WP

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Разработать WP-плагин  (именно mu-плагина) для реализации работы через него.

Все необходимые для работы данные, как то ключ доступа или логин/пароль и прочие, должны быть доступны для редактирования в админке плагина

 

Плагин должен быть реализован в соот-и с WP Codex

Доки по апи здесь:   https://yadi.sk/d/0o2ib0MbXJbWsw

Пишите те кто у кого есть опыт, так же цену и сроки.

P.S. Вначале предложения пишите хочу лето!

WordPress
5 лет назад
krasimweb
Алексей 
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