Срочно нужен сильный программист для доработки уже существующего проекта на wordpress. Вы должны уметь: - разбираться в чужом коде; - дорабатывать чужой код, даже если это код программиста более низкой квалификации, чем ...
Нужно написать плагин для CMS WP
Разработать WP-плагин (именно mu-плагина) для реализации работы через него.
Все необходимые для работы данные, как то ключ доступа или логин/пароль и прочие, должны быть доступны для редактирования в админке плагина
Плагин должен быть реализован в соот-и с WP Codex
Доки по апи здесь: https://yadi.sk/d/0o2ib0MbXJbWsw
Пишите те кто у кого есть опыт, так же цену и сроки.
P.S. Вначале предложения пишите хочу лето!
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