Нужно написать плагин для CMS WP

Разработать WP-плагин (именно mu-плагина) для реализации работы через него.

Все необходимые для работы данные, как то ключ доступа или логин/пароль и прочие, должны быть доступны для редактирования в админке плагина

Плагин должен быть реализован в соот-и с WP Codex

Доки по апи здесь: https://yadi.sk/d/0o2ib0MbXJbWsw

Пишите те кто у кого есть опыт, так же цену и сроки.

P.S. Вначале предложения пишите хочу лето!