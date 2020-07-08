Доработки сайта на Simpla CMS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок205 просмотров

1. В шапке сделать выпадающим меню. В основных категории есть подкатегории. Сделать вывод подкатегорий при или наведении мышкой на

главную категорию или при клике (+ моб версия).

2. Починить загрузчик фото (В приложении фото.)

Сайт в ЛС

5 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров