Необходимо вывести сайт в зеленую зону оптимизировать/ускорить до 90%

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок425 просмотров

Необходимо вывести сайт в зеленую зону (оптимизировать/ускорить до 90%+) в PageSpeed Insights Google для мобильных устройств. Сайт создан на wordpress.

WordPress
5 лет назад
guest_15941330994713
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Кирилл
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад