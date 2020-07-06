Модуль установлен. Надо настроить, чтоб все работало https://github.com/cloudpayments/CMS-OpenCart-CP/blob/master/readme.md вот документация https://developers.cloudpayments.ru/#obschaya-informatsiya
Перепривязка ИМ к iiko. Доработки.
1) Обновить CMS opencart (возможно установить иную CMS)
2) Привязать к системе автоматизации iiko. Путь - iiko ofice - biz - сайт.
3) Установить интернет-эквайринг (предположительно yandex)
4) Другие задачи по мелочи.
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