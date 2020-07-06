Перепривязка ИМ к iiko. Доработки.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки340 просмотров

1) Обновить CMS opencart (возможно установить иную CMS)

2) Привязать к системе автоматизации iiko. Путь - iiko ofice - biz - сайт.

3) Установить интернет-эквайринг (предположительно yandex)

4) Другие задачи по мелочи.

Opencart
5 лет назад
jojo123
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