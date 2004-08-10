Есть сайт на ос3. Под баннером 6 разделов (сферы) - необходимо написать стиль анимации как тут - https://www.pinterest.ru/pin/301037556338840400/?nic_v2=1a1o2Votk Чтобы при наведении одна сфера перетекала в другую. Активная сфера другого цвета и крупнее как ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
1) Обновить CMS opencart (возможно установить иную CMS) 2) Привязать к системе автоматизации iiko. Путь - iiko ofice - biz - сайт. 3) Установить интернет-эквайринг (предположительно yandex) 4) Другие задачи по мелочи.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Верстка сайта и создание личного кабинета.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть проект - создание личного кабинета для существующего сайта. Необходимо: Создать кабинет (простой дизайн), сверстать, привязать некоторые функции (авто просчет стоимости, синхронизация с базой данных, отправка отбивки клиенту), синхронизировать с АPI CRM. Как ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существует основной сайт на CMS OpenCart, необходимо согласно ТЗ разработать дизайн мобильной версии сайта. Сверстать, наполнить функционалом, наполнить контентом, привязать к основному домену (для определения и выдачи устройству).Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести изменения на ресурсе. CMS - MODx (причем довольно старый). Есть ряд изменений которые мы хотели бы внести. Необходимо хорошее знание CMS. Работы для опытного верстальщика на час-полтора.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть небольшой сайт (точнее заглушка сайта). Необходимо: Верстка сайта, дизайн готов (информация в личку) Прикрутить CMS MODx Добавить и настроить модуль интернет магазина (при необходимости редактировать) Необходим приблизительный ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработка обычного кроссплатформенного мобильного приложения (ios, android) с возможностью идентификации места положения по геолокации. Тематика - еда. Необходимо разработать приложение, все подробности в личку. пожалуйста присылайте ваши предложения (условия) по средним стоимостям ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт, на modx. Готовый сервер. 4 Видеокамеры транслирующие в онлайн режиме. Необходимо подключить онлайн видео к сайту. Сделать - клик - видео. Все это прогнать через сервер, где должен быть установлен декодер, а дальше ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходима интеграция сайта с CMS Modx. Есть Готовая верстка. Залить на хостинг. Сделать сайт рабочим.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад