jojo123

Алексей jojo123

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимацию на сайте.

    Есть сайт на ос3. Под баннером 6 разделов (сферы) - необходимо написать стиль анимации как тут - https://www.pinterest.ru/pin/301037556338840400/?nic_v2=1a1o2Votk Чтобы при наведении одна сфера перетекала в другую. Активная сфера другого цвета и крупнее как ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание личного кабинета заказчика на сайте.

    Есть проект - создание личного кабинета для существующего сайта. Необходимо: Создать кабинет (простой дизайн), сверстать, привязать некоторые функции (авто просчет стоимости, синхронизация с базой данных, отправка отбивки клиенту), синхронизировать с АPI CRM. Как ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка дизайна, верстка мобильной версии сайта.

    Существует основной сайт на CMS OpenCart, необходимо согласно ТЗ разработать дизайн мобильной версии сайта. Сверстать, наполнить функционалом, наполнить контентом, привязать к основному домену (для определения и выдачи устройству).

    Opencart
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения на существующем сайте. MODx

    Необходимо внести изменения на ресурсе. CMS - MODx (причем довольно старый). Есть ряд изменений которые мы хотели бы внести. Необходимо хорошее знание CMS. Работы для опытного верстальщика на час-полтора.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка, Интеграция MODx

    Есть небольшой сайт (точнее заглушка сайта). Необходимо: Верстка сайта, дизайн готов (информация в личку) Прикрутить CMS MODx Добавить и настроить модуль интернет магазина (при необходимости редактировать) Необходим приблизительный ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Разработка обычного кроссплатформенного мобильного приложения (ios, android) с возможностью идентификации места положения по геолокации. Тематика - еда. Необходимо разработать приложение, все подробности в личку. пожалуйста присылайте ваши предложения (условия) по средним стоимостям ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать онлайн видео на сайте.

    $50

    Есть сайт, на modx. Готовый сервер. 4 Видеокамеры транслирующие в онлайн режиме. Необходимо подключить онлайн видео к сайту. Сделать - клик - видео. Все это прогнать через сервер, где должен быть установлен декодер, а дальше ...

    MODX
    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция с CMS Modx

    $100

    Необходима интеграция сайта с CMS Modx. Есть Готовая верстка. Залить на хостинг. Сделать сайт рабочим.

    MODX
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
$5
10 баллов
4 года назад
Анимацию на сайте.
CSS
очень добрый и всегда на связи оплату 100% сделали рекомендую !!!
Парень молодец. Работа выполнена на 100%, хотя анимация не простая. Зачет и 5 баллов. Рекомендую.
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maseri
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$38
10 баллов
11 лет назад
Внести изменения на существующем сайте. MODx
MODX
Хороший и приятный заказчик. Четко и ясно поставлена задача работы. Рекомендуем к сотрудничеству!
Все сделано.
Ответный отзыв
Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка, Интеграция MODx
MODX
Четкая постановка задачи,оплата в срок.Рекомендую.
Все сделано в срок. Отлично проделанная работа.
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