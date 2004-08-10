Есть сайт, на modx. Готовый сервер. 4 Видеокамеры транслирующие в онлайн режиме. Необходимо подключить онлайн видео к сайту. Сделать - клик - видео. Все это прогнать через сервер, где должен быть установлен декодер, а дальше ...