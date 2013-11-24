maseri

Мария maseri

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создание сайтов под ключ

| E-MAIL: [email protected] |

Отзывы заказчиков

nev2013
Данила 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
7 баллов
10 лет назад
Переверстать страницу сайта на MODx
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
jojo123
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$38
9 баллов
11 лет назад
Внести изменения на существующем сайте. MODx
MODX
Все сделано.
Хороший и приятный заказчик. Четко и ясно поставлена задача работы. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка шаблона ModX Evo
MODX
Мария отлично справилась, все в лучшем виде. Обязательно обращусь еще. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! Четкое задание и моментальная оплата. Приятно было поработать! Буду рада продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Исправить вывод страниц в ModX
MODX
Прекрасно выполненная работа в кратчайшие сроки! Этот профессионал знает свое дело, было приятно сотрудничать. Могу рекомендовать, как отличного специалиста по ModX.
Очень приятно поработали. ТЗ подробное, общение приятное, оплата мгновенная. Всем рекомендую отличного заказчика, с которым, думаю, мы сотрудничаем далеко не последний раз.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Верстка иконок из PSD
Мария выполнила задание сразу же и за адекватную сумму. Спасибо!
Оплата была выплачена моментально после выполнения работы и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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