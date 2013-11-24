Создание сайтов под ключ
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Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
10 лет назад
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$38
9 баллов
11 лет назад
MODX
Все сделано.
Ответный отзыв
Хороший и приятный заказчик. Четко и ясно поставлена задача работы. Рекомендуем к сотрудничеству!
$15
10 баллов
11 лет назад
MODX
Мария отлично справилась, все в лучшем виде. Обязательно обращусь еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Четкое задание и моментальная оплата. Приятно было поработать! Буду рада продолжить сотрудничество!
$15
10 баллов
11 лет назад
MODX
Прекрасно выполненная работа в кратчайшие сроки! Этот профессионал знает свое дело, было приятно сотрудничать. Могу рекомендовать, как отличного специалиста по ModX.
Ответный отзыв
Очень приятно поработали. ТЗ подробное, общение приятное, оплата мгновенная. Всем рекомендую отличного заказчика, с которым, думаю, мы сотрудничаем далеко не последний раз.
$7
10 баллов
12 лет назад
Мария выполнила задание сразу же и за адекватную сумму. Спасибо!
Ответный отзыв
Оплата была выплачена моментально после выполнения работы и в полном объеме. Рекомендую.
HTML-верстка
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга