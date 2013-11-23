Исправить вывод страниц в ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка165 просмотров

Нужен специалист, хорошо разбирающийся в ModX.

Задание не очень сложное, в приложенном файле все пояснения.

С вас сроки и стоимость работы.

MODX
11 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maseri
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Прекрасно выполненная работа в кратчайшие сроки! Этот профессионал знает свое дело, было приятно сотрудничать. Могу рекомендовать, как отличного специалиста по ModX.
Очень приятно поработали. ТЗ подробное, общение приятное, оплата мгновенная. Всем рекомендую отличного заказчика, с которым, думаю, мы сотрудничаем далеко не последний раз.

Заявки фрилансеров

maseri
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад