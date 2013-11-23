Есть интернет магазин на virtuemart. Требуется исправить систему зумирования и увеличения фото товара.
Исправить вывод страниц в ModX
Нужен специалист, хорошо разбирающийся в ModX.
Задание не очень сложное, в приложенном файле все пояснения.
С вас сроки и стоимость работы.
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