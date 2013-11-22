Исправить систему зумирования и увеличения фото.

Не компетентный заказчик. После выполнения поставленных задач отказался оплачивать. Задача: нужно чтобы просто открывала исходжный размер например при разрешении 1900 на 1080 она сжимает фото в квадрат и искажает фото Ответ после решения: С увеличением да, все вроде ок Далее сослался на не выполнение новой задачи, которую надо было решать иначе чем он представлял. Крайне не рекомендую к сотрудничеству. Человек сам решает платить или нет после выполнения задач. п.с. на комментарий: Компетентность заказчика, в моем понимании, в четко поставленной задаче, и приеме работы. Своевременной оплате. Например - надо чтобы кривое стало прямым. Да, стало. принимаю. Или да, стало, но вы мне "поиск" например сделали кривым (хотя об этом не было и речи, ни слова, просто отказались платить, сославшись что эту проблему вам ранее уже как-то решали.) А просто удалять в скайпе, переходить на ТЫ, накидывать по ходу новых задач не входящих в понятие "исправить зум" - это уже нелепо. Я с магазинами 5 лет работаю, зумов переставил не одну сотню. Дал вам все возможные варианты решений. И в итоге, вы теперь тут про кривой поиск рассказываете. Свою работу я затер, и проблема ваша теперь вернулась. Поиск моих работ никак не касался. Не надо это все в оин поток клеить.