Нужно установить OpenVPN на мой впс.

Сам впс я пока еще не купил, т.к. хочу узнать у Вас необходимые требования.

1. Имеет ли значение ОС Линукса?

2. Виртуализация OpenVZ подойдет?

Пишите сроки и стоимость.