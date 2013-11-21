Нужно установить OpenVPN

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Закрыт6 заявок169 просмотров

Нужно установить OpenVPN на мой впс.

Сам впс я пока еще не купил, т.к. хочу узнать у Вас необходимые требования.

1. Имеет ли значение ОС Линукса?

2. Виртуализация OpenVZ подойдет?

Пишите сроки и стоимость.

11 лет назад
slob
51 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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