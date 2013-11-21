Требуется Web-мастер, разработка сайтов

Ищу в компанию удаленных сотрудников по созданию сайтов.

Требования:

Знания CMS Jommla, Wordpress, Drupal

Хорошие дизайнерские способности

Ответственность

Обязанности:

Создание сайта на основе готовых шаблонов с радикальной их переделкой

Подготовка, доделка необходимых модулей

Сделать шапку сайта, футер. Оформить главную страницу сайта, создать меню, накидать другие страницы, добавить галерею, добавить-оформить каталог, подготовить необходимые разделы сайта, сделать страницу контакты и др.

По сути на выходе ожидаю хорошую рыбу сайта, которую бы уже наполняли контент-менеджеры.

Примеры того, какие сайты я бы ожидал на выходе:

skodasever.dn.ua

door.dn.ua

scanroc.dn.ua

alatyr.dn.ua