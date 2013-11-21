Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки. Заранее спасибо 1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее ...
Верстка сайта + установка на HostCMS
Структура сайта:
Главная страница
Компания
i. О компании (обычная страница)
ii. Новости (информационная система)
iii. Документы (обычная страница)
iv. Контакты (обычная страница)
Продукция
i. Продукция Шелл (электронный каталог без магазина)
ii. Продукция Кеметил (электронный каталог без магазина)
iii. Продукция……….. (электронный каталог без магазина)
Услуги
i. Подбор масел онлайн (подключаемый сервис http://lubematch.shell.com.ru/landing.php?setregion=349&setlanguage=14&site=58®ion=349&language=14&brand=95)
ii. Специальные программы для СТО (обычная страница)
iii. Сервисы Shell (обычная страница)
Контакты
i. Адрес и схема проезда на склад (обычная страница)
ii. Отдел прямых продаж (обычная страница)
iii. Отдел корпоративных продаж (обычная страница)
Примеры некоторых страниц приложены (всего около 20 страниц). Предлагайте сроки, стоимость и условия оплаты. С исполнителем определимся быстро.
Заявки фрилансеров
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