Верстка сайта + установка на HostCMS

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Структура сайта:

Главная страница

Компания

i. О компании (обычная страница)

ii. Новости (информационная система)

iii. Документы (обычная страница)

iv. Контакты (обычная страница)

Продукция

i. Продукция Шелл (электронный каталог без магазина)

ii. Продукция Кеметил (электронный каталог без магазина)

iii. Продукция……….. (электронный каталог без магазина)

Услуги

i. Подбор масел онлайн (подключаемый сервис http://lubematch.shell.com.ru/landing.php?setregion=349&setlanguage=14&site=58&region=349&language=14&brand=95)

ii. Специальные программы для СТО (обычная страница)

iii. Сервисы Shell (обычная страница)

Контакты

i. Адрес и схема проезда на склад (обычная страница)

ii. Отдел прямых продаж (обычная страница)

iii. Отдел корпоративных продаж (обычная страница)

Примеры некоторых страниц приложены (всего около 20 страниц). Предлагайте сроки, стоимость и условия оплаты. С исполнителем определимся быстро.

11 лет назад
Designland1
Марат 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров