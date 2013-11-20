http://iv-ituma.ru/index.php/trikotazh/dlia-doma/kurtka-zhenskaya-naches-detail на карточку товара добавить поле выбора размера. Виртумарт второй. Цену работы пишите либо в заявке, либо в лс
Доработка сайта на 1c Bi.
1. Выполнить 301 редирект с дублирующих страниц сайта.
2. Перенести домен geobrand.ru с новым сайтом на хостинг Timeweb
3. Настроить экспорт в яндекс маркет в автоматическом режиме. Сделать в каждом товаре чек-бокс «Яндекс Маркет», в экспорт должны попадать только товары с отмеченным чек-боксом.
4. Исправить сравнение товаров и прописать выезжающее окно в котором показывается выбранный к сравнению товар и есть кнопки: сравнить товары и очистить сравнение.
5. В карточке товара должна быть возможность листать фотографии при увеличении. Фотографий должно быть максимум 8 шт., по четыре в ряд. При увеличении фотографии, подпись внизу выводится не по центру, нужно исправить.
6. Изменить расположение элементов в карточке товара (цена, в корзину, маленькие фотографии) в соответствии с макетами.
7. Сделать возможность выводить вместо цены товара любой текст (по запросу, снят с производства и т.д.).
8. Настроить оповещение на почту о новом отзыве товаре.
9. Сделать баннер средствами битрикс, чтобы при нажатии на него, была возможность перейти на целевую страницу. Размер баннера нужно сохранить.
10. Сделать в карточке товаров чек-боксы «Новинка», «Специальное предложение», как в демо-версии битрикса, чтобы эти надписи автоматически выводились на фотографию.
11. На странице с прайс-листом реализовать возможность сохранить прайс лист в pdf или в Excel.
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