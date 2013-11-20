Перенос сайта .

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок160 просмотров

Необходимо перенести сайт с хостинга агавы на тайм-веб.

Что бы все работало!

Движок- Joomla

Оплата по факту!

Joomla
11 лет назад
SergioPavlo
Сергей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и качественно! Спасибо
Сергей отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад