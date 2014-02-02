Добавить несколько сверстаных страниц в Joomla

Здравствуйте! Необходимо сегодня в конце дня интегрировать несколько страниц в Joomla (сайт уже работает, те. работа не с "0"):

Объем:

- добавить 2 страницы

- сделать чтобы блоки были редактируемые из админки

- ограничить кол-во выводимых новостей + добавить ссылочку на остальные новости

- под каждой новостью нужно разместить значки соц сетей, чтобы можно было сразу поделиться друзьями.

Скрины новых страниц:

- http://joxi.ru/oauMUtg5CbDuPfwAf14

- http://joxi.ru/zquMUtg5CbAFPcpKZOY

Жду предложений по цене и срокам (начинать можно будет где-то в 21,00 по МСК)