Только для тех, кто имеет опыт разработки CMS. Система самописная CMS, рабочая, но требует некоторой доводки. Написана на php + шаблонизатор smarty. 1) Настроить календарь, корректный вывод. ...
Drupal - нужна помощь
Нужно починить слайды в бесплатной теме Drupal + еще несколько мелочей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Интересует создание сайта на вордпресс. Требования такие: Установка и настройка всех необходимых плагинов для корректного отображения сайта, для его раскрутки и реализации необходимого функционала, защиты от спама, поисковой оптимизации Тонкая настройка инструкций ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт bitrix Нет возможности добавлять текст для подгруппы и группы Текст просто не отображаетсяЗавершен11 лет назад
Нужен грамотный специалист по joomla и его компоненту K2. требуется: - настроить вывод модулей шаблона по ТЗ - настроить внешний вид шаблонов модулей по ТЗ - перенос данных со старого сайта ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести сайт с CMS Joomla на WordPress (icontent.in.ua - вариант с модулем "Личный кабинет" и без него). От Вас: сроки, цена. Связь через Скайп alexhon65.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доделать сайт на wordpress. ТЗ скину кандидатам! Если понравиться, дам еще 3-5 подобных заказов.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется сверстать и собрать сайт на вордпрессе, лэндинг пейдж + 1 внутренняя странички с информацией о товаре. Форма обратной связи Сделать надо сегодня в течении дня. Скидывай ссылки на портфолио с ...Завершен11 лет назад
- $250
Есть готовая вёрстка сайта. Необходимо натянуть его на последнюю стабильную версию Joomla. От вас бланк для заполнения ТЗ, цена, сроки.Завершен11 лет назад
Ищем программиста для разработки на Ruby on Rails. Загрузка 20-40 часов в неделю. Желательно Украина, Россия.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку под Wordpress лендингов. Дизайн разработан, файлы в psd. Делал горе верстальщик не доделал. Нужно сделать работу хорошо. К сожалению, придется переделывать за другого и работы не много. Но, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад