[Битрикс] Интеграция шаблона сайта визитки

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Закрыт10 заявок148 просмотров

Интеграция шаблона сайта визитки: главная и текстовая на 1С-Битрикс. Указывайте ориентировочную стоимость услуги (!)

11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oldbitrix
Николаев 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$30
1 день
Артем выполнил одну работу без претензий и предоплаты. За вторую настойчиво требовал предоплаты. Я согласился. После чего человек пропал. Деньги не большие, но осадок остался. Не рекомендую.

Заявки фрилансеров

oldbitrix
Николаев 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад