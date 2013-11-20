Только для тех, кто имеет опыт разработки CMS. Система самописная CMS, рабочая, но требует некоторой доводки. Написана на php + шаблонизатор smarty. 1) Настроить календарь, корректный вывод. ...
[Битрикс] Интеграция шаблона сайта визитки
Интеграция шаблона сайта визитки: главная и текстовая на 1С-Битрикс. Указывайте ориентировочную стоимость услуги (!)
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