Доработка сайта на opencart

Здравствуйте! Интересует создание сайта на вордпресс. Требования такие: Установка и настройка всех необходимых плагинов для корректного отображения сайта, для его раскрутки и реализации необходимого функционала, защиты от спама, поисковой оптимизации Тонкая настройка инструкций ...