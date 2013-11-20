Перевести сайт на MODx на более свежую версию

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки122 просмотра

сайт http://sila-prirody.ru/ (работает с модулем Shopkeeper) нужно перевести на новую версию MODx (сейчас стоит версия 2х-годичной давности).

MODX
11 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров