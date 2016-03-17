Профессиональная верстка HTML/CSS/JS/Email
Кроссбраузерно, семантично, валидно и качественно! Опыт работы более 8 лет.
Услуги и навыки:
- HTML5/CSS 3
- Responsive Layouts (Адаптивная верстка)
- Mobile Version
- SEO Semantic coding
- браузеры: Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE 11+
- поддержка Mobile Devices (Android, iPhone, iPad, Windows Phone)
- Print Version
- Frameworks (Bootstrap, Foundation zurb и др.)
- Web Accessibility
- невеб шрифты (Font@Face, TypeKit и др.)
- Microformats
- JavaScripts (галереи, всплывающие окна, тултипы, slide blocks, аккордеоны, простая валидация форм) и другое.
Стоимость работы от 10$/час.
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Email template (Шаблоны электронных писем):
Кроссбраузерная и кроссклиентная верстка:
- Thunderbird
- Outlook.com
- Outlook 2003+
- Gmail
- Opera M2
- Yahoo
- AOL
- Apple mail
- Mail.ru
- Rambler
- Yandex
- Mailchimp
- CampaignMonitor
- Unisender
- iOS10+ Default Mail
- Android 6+ Mobile Email
Средня цена: 40$ за 1 шаблон
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Использую системы контроля версий:
- git
- svn
Оплата: ПриватБанк, ЯД, WebMoney, Qiwi
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист.
$20
10 баллов
8 лет назад
Спасибо! Все сделал, как надо.
Ответный отзыв
Хорошо поработали; оплата в полном размере, в срок.
$25
10 баллов
8 лет назад
Всё выполнено в полном объём, спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо поработали, оплата в полном объеме и вовремя. Рекомендую Александра.
$20
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Хорошо поработали, оплата в полном объеме. Рекомендую Александра.
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличный подрядчик. Работа сделана вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Мне понравилось сотрудничество с Максимом. Четкое задание; своевременная оплата.
HTML-верстка
31 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга