aglovlyuk

Алексей aglovlyuk

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональная верстка HTML/CSS/JS/Email

Кроссбраузерно, семантично, валидно и качественно! Опыт работы более 8 лет.

Услуги и навыки:

  • HTML5/CSS 3
  • Responsive Layouts (Адаптивная верстка)
  • Mobile Version
  • SEO Semantic coding
  • браузеры: Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE 11+
  • поддержка Mobile Devices (Android, iPhone, iPad, Windows Phone)
  • Print Version
  • Frameworks (Bootstrap, Foundation zurb и др.)
  • Web Accessibility
  • невеб шрифты (Font@Face, TypeKit и др.)
  • Microformats
  • JavaScripts (галереи, всплывающие окна, тултипы, slide blocks, аккордеоны, простая валидация форм) и другое.
============================================================

Стоимость работы от 10$/час.

============================================================

Email template (Шаблоны электронных писем):

Кроссбраузерная и кроссклиентная верстка:

Вёрстка под сервисы рассылки:

  • Mailchimp
  • CampaignMonitor
  • Unisender
Адаптация под мобильные устройства:

  • iOS10+ Default Mail
  • Android 6+ Mobile Email
============================================================

Средня цена: 40$ за 1 шаблон

============================================================

Использую системы контроля версий:

  • git
  • svn
============================================================

Оплата: ПриватБанк, ЯД, WebMoney, Qiwi

AndroidHTMLCSSBootstrap
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
helen-projects
Елена 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Выполнить верстку интернет-магазина на Bootstrap
Отличный специалист.
.
Ответный отзыв
Nikitrest
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создать html письмо по примеру. Для рассылки по Event базе.
Спасибо! Все сделал, как надо.
Хорошо поработали; оплата в полном размере, в срок.
Ответный отзыв
flagmanrussia
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сверстать письмо
Всё выполнено в полном объём, спасибо, рекомендую!
Хорошо поработали, оплата в полном объеме и вовремя. Рекомендую Александра.
Ответный отзыв
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка макета из псд
Все хорошо, спасибо!
Хорошо поработали, оплата в полном объеме. Рекомендую Александра.
Ответный отзыв
5888885
Кухар 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка Шаблона для рассылок MailChimp
Отличный подрядчик. Работа сделана вовремя и качественно.
Мне понравилось сотрудничество с Максимом. Четкое задание; своевременная оплата.
Ответный отзыв
HTML-верстка
31 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга