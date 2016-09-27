ega-kirov

Егор Киров ega-kirov

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов на Opencart и WordPress

Разработка сайтов с нуля, работа с готовыми сайтами

Отзывы заказчиков

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт на WP
CSSJavaScriptWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!