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Егор Киров
ega-kirov
ega-kirov
37 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Разработка сайтов на Opencart и WordPress
Разработка сайтов с нуля, работа с готовыми сайтами
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
aglovlyuk
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт на WP
CSS
JavaScript
WordPress
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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