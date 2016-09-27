Доработать сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки153 просмотра
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Текущая ситуация:

Была верстка, разработчик внедрил ее в ВП. Потом клиент изменил логику некоторых блоков. Они уже сверстаны, нужно внести изменения в Wordpress.

Есть бэкап и актуальная версия верстки.

Что изменилось в верстке по сравнению с тем, что уже внедрилось:

Все изменения произошли на 1-ой странице.

  • изменилась структура лого, структура некоторых кнопок
  • залить новые картинки, файлы css, js
  • добавилось 2 текстовых блока (в WP будет текстовым виджетом)
  • добавился блок выбора услуг и отправки заказа на почту http://joxi.ru/krDLO70u0aPWLr
Что нужно сделать:
  • внести все изменения
  • проверить работоспособность
  • залить на тестовый сервак для проверки клиентом
Нужно сделать сегодня. Жду ваших предложений по цене.

Буду рад сотрудничеству!

7 лет назад
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ega-kirov
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
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