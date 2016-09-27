Доработать сайт на WP

Добрый день! Работы специалисту часа на 2-3.

Текущая ситуация:

Была верстка, разработчик внедрил ее в ВП. Потом клиент изменил логику некоторых блоков. Они уже сверстаны, нужно внести изменения в Wordpress.

Есть бэкап и актуальная версия верстки.

Что изменилось в верстке по сравнению с тем, что уже внедрилось:

Все изменения произошли на 1-ой странице.

изменилась структура лого, структура некоторых кнопок

залить новые картинки, файлы css, js

добавилось 2 текстовых блока (в WP будет текстовым виджетом)

добавился блок выбора услуг и отправки заказа на почту http://joxi.ru/krDLO70u0aPWLr

внести все изменения

проверить работоспособность

залить на тестовый сервак для проверки клиентом

Нужно сделать сегодня. Жду ваших предложений по цене.

Буду рад сотрудничеству!