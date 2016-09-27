Доработать сайт на WP

Необходимо настроить акцию 5 товар со скидкой. Т.е. если пользователь заказывает 5 или больше товаров (одной позицией или разными), то пятый (десятый, пятнадцатый и т.д.) товар предоставляется ему со скидкой 90%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Работы специалисту часа на 2-3.
Текущая ситуация:
Была верстка, разработчик внедрил ее в ВП. Потом клиент изменил логику некоторых блоков. Они уже сверстаны, нужно внести изменения в Wordpress.
Есть бэкап и актуальная версия верстки.
Что изменилось в верстке по сравнению с тем, что уже внедрилось:
Все изменения произошли на 1-ой странице.
- изменилась структура лого, структура некоторых кнопок
- залить новые картинки, файлы css, js
- добавилось 2 текстовых блока (в WP будет текстовым виджетом)
- добавился блок выбора услуг и отправки заказа на почту http://joxi.ru/krDLO70u0aPWLr
- внести все изменения
- проверить работоспособность
- залить на тестовый сервак для проверки клиентом
Буду рад сотрудничеству!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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