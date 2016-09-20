Необходимо внести частичные правки на сайте на DRUPAL

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки174 просмотра
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Есть макет главной страницы с небольшими изменениями надо будет перенести его на действующий сайт на Друпале и дать подробную инструкция

где и как редактируются блоки. Доступы и бекапы предоставлю.

От вас цена и сроки.

Сайт: investsevastopol.ru

Эскиз страницы как должно быть во вложении.

Drupal
7 лет назад
wsmspb
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад