Смена движка интернет-магазина на 1С-Битрикс или подобную

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки136 просмотров
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Добрый день, интересует стоимость переноса существующего интернет-магазина на Битрикс или подобной системе.

ТЗ – https://docs.google.com/document/d/14TS5moNw5vhNb1VaOGxLeMVrn1gZmyQLRkrbolr4j5k/edit

Доступ к базе и картинкам старого магазина есть.

Обязательно, указывайте предварительную оценку по срокам и стоимости.

Только для исполнителей из Украины.

7 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад