Верстка + CMS простой лэндинг.

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок231 просмотр
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Приветствую друзья! Нужно сверстать простой лэндинг и поставить на cms.

Оплата поэтапная! Сделали верстку - оплатил, сделали cms - оплатил.

7 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
topref
Олег 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
4 дня
Идеально!
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!