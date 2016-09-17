Чуть поправить битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка119 просмотров
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Добрый день. 

Нужно пофиксить ошибку на битриксе. 

Ошибка маленькая, знающий выполнит за 3 минуты. 

Ошибка связанна с "Не удалось обнаружить код вызова компонента." 

Подробности в ЛС

7 лет назад
lateful
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад