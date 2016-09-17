Доработка opencart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
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Opencart 2.2 - 2.3

Необходимо доделать модуль seo_pro

Есть дубли товаров /category1/subcategory1/ и tovar1 /category1/tovar1, нужно сделать так чтобы такого не было

OpenCart
7 лет назад
gwogo
Роман 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад