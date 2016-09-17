Не работает слайдер Revolution (Wordpress)

$5
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки242 просмотра
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Не работает слайдер Revolution (Wordpress)

http://sarusdom.ru

Надо починить. Возможно связано с visual composer.

WordPress
7 лет назад
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Крайне быстро и качественно, буду обязательно обращаться ещё!
Все отлично