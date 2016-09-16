Перенос 5 сайтов с разных движков на опенкарт и настройка

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки130 просмотров
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Всем привет, нужно перенести 5 сайтов с разных движков и хостов на один хост и на опенкарт , наполнить, оставить базу данных старых сайтов так как есть позиции какие не хотим терять, дадим дизайн который нужно будет доработать, дадим классный платный шаблон к которому и будут собственно правки по внешнему виду и на базе которого мы будем переносить 5 сайтов, договорюсь только со специалистом по опенкарт так как сроки не большие и чем быстрее тем лучше все это сделать бы, оплата по проектно , даю первый сайт и если его увижу готовым плачу и начинаем делать второй , иначе никак ( все сливаются после предоплаты или тянут время) что мне сейчас категорически не нужно, оплата договорная , я не скряга но и не богач , но оплачу достойно труд.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад