Перенос 5 сайтов с разных движков на опенкарт и настройка

Всем привет, нужно перенести 5 сайтов с разных движков и хостов на один хост и на опенкарт , наполнить, оставить базу данных старых сайтов так как есть позиции какие не хотим терять, дадим дизайн который нужно будет доработать, дадим классный платный шаблон к которому и будут собственно правки по внешнему виду и на базе которого мы будем переносить 5 сайтов, договорюсь только со специалистом по опенкарт так как сроки не большие и чем быстрее тем лучше все это сделать бы, оплата по проектно , даю первый сайт и если его увижу готовым плачу и начинаем делать второй , иначе никак ( все сливаются после предоплаты или тянут время) что мне сейчас категорически не нужно, оплата договорная , я не скряга но и не богач , но оплачу достойно труд.