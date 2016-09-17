Нужно доделать дизайн сайта (OpenCart)

$25
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки200 просмотров
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Есть сайт на опенкарте – xposter.com.ua. Нужно его немного изменить. ТЗ прилагается.

OpenCartДизайн сайта
7 лет назад
panas123
Панасюк 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
webofby
Игорь 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Человек начал исполнять задание сразу, без предоплаты. Сделал все по ТЗ, и еще дополнительно порешал недочеты по сайту. Очень рекомендую данного человека.
Всё хорошо, хороший и адекватный парень.