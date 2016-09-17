Нужно доделать дизайн сайта (OpenCart)

Здравствуйте! Провожу редизайн сайта работающего сайта law-divorce точка ru. Мне необходима натяжка верстки на сайт, функционал редактирования. В общем чтобы было все по фен-шую и кодексу WP. Верстка уже готова. Вот ТЗ и там же ...