Установка нового дизайна на сайт на платфоме OpenCart

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок165 просмотров
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Необходимо установить новый дизайн на сайт созданный на платформе OpenCart.

Новый дизайн для сайта уже свёрстан.

Это не интернет магазин, просто сайт сделали для удобства на платформе

OpenCart.

OpenCart
7 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$300
20 дней
Работа выполнена отлично, прекрасное понимание желаний заказчика и быстрая их реализация. На то, что было не до конца продумано в дизайне, были оперативно предложены решения и так же оперативно реализованы. Советую, как профессионала, понимающего своё дело!!!
Все ок. Рекомендую как заказчика.
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