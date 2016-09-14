Нужно перенести сайт на joomla 1.6 на wordpress

Есть сайт недвижимости https://goo.gl/0z847H на цмс joomla 1.6 нужно его перенести на wordpress.

Из сложностей, есть ряд объектов который нужно привязывать по городу в разделах по типу https://goo.gl/VmvMA0 (это сейчас реализовано на сайте) и этот объект привязывать на карте https://goo.gl/n0rp1g (это реализовано но работает через раз и не понятно почему)

В остальном это простой сайт каталог недвижимости с заявками.

Жду предложений по цене и срокам.

PS забыл указать, перенести нужно без изменения дизайна