Нужно перенести сайт на joomla 1.6 на wordpress

Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт недвижимости https://goo.gl/0z847H на цмс joomla 1.6 нужно его перенести на wordpress.
Из сложностей, есть ряд объектов который нужно привязывать по городу в разделах по типу https://goo.gl/VmvMA0 (это сейчас реализовано на сайте) и этот объект привязывать на карте https://goo.gl/n0rp1g (это реализовано но работает через раз и не понятно почему)
В остальном это простой сайт каталог недвижимости с заявками.
Жду предложений по цене и срокам.
PS забыл указать, перенести нужно без изменения дизайна
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