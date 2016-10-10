Нужен WordPress разработчик для ответов на вопросы на StackExchange

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки164 просмотра
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Суть задачи: есть ряд вопросов на StackExchange, например, такой.

Перевод вопроса:

Я пытаюсь настроить статическую главную страницу на HTML для WordPress, что, как оказалось, нетривиальная задача.Я попробовал три подхода:

  • Добавить index.html и переименовать index.php и blog.php. Также я попробовал заменить пермалинк на кастомный: /blog.php?p=%postid%. Проблема в том, что ссылка для управления категориями сгенерировалась в таком виде: /blog.php?p=cat=3.
  • Добавить index.html и переименовать index.php и blog.php. Также я заменил в админке позицию для установки на www.mydomain.com/blog.php. Теперь она направляет на www.mydomain.com/blog.php/?p=123.
  • Добавить страницу и задать в настройках (dashboard/settings/reading), чтоб она отображалась как главная. При этом, я не знаю, как изменить весь html страницы, которая редактировалась в WordPress — все, что я могу сделать, это изменить html для , а мне нужно поменять html всей страницы.
Есть какие-либо предложения?

Вопросов подобного рода несколько, например: 12. При необходимости, я могу перевести. Результат выполненной работы по одному вопросу — текст на русском или английском, плюс минимальные разъяснения (в форме уточняющий вопрос от меня — ответ от Вас).

Прошу желающих помочь мне с этой работой назвать цену за один вопрос.

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
eli56
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отлично сработались, Александр — квалифицированный специалист, который со знаем дела подходит к выполнению задач.
Всё отлично, рекомендую