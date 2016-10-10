Нужен WordPress разработчик для ответов на вопросы на StackExchange

Суть задачи: есть ряд вопросов на StackExchange, например, такой.

Перевод вопроса:

Я пытаюсь настроить статическую главную страницу на HTML для WordPress, что, как оказалось, нетривиальная задача.Я попробовал три подхода:

Добавить index.html и переименовать index.php и blog.php. Также я попробовал заменить пермалинк на кастомный: /blog.php?p=%postid%. Проблема в том, что ссылка для управления категориями сгенерировалась в таком виде: /blog.php?p=cat=3.

Добавить index.html и переименовать index.php и blog.php. Также я заменил в админке позицию для установки на www.mydomain.com/blog.php. Теперь она направляет на www.mydomain.com/blog.php/?p=123.

Добавить страницу и задать в настройках (dashboard/settings/reading), чтоб она отображалась как главная. При этом, я не знаю, как изменить весь html страницы, которая редактировалась в WordPress — все, что я могу сделать, это изменить html для , а мне нужно поменять html всей страницы.

Есть какие-либо предложения?

Вопросов подобного рода несколько, например: 1, 2. При необходимости, я могу перевести. Результат выполненной работы по одному вопросу — текст на русском или английском, плюс минимальные разъяснения (в форме уточняющий вопрос от меня — ответ от Вас).

Прошу желающих помочь мне с этой работой назвать цену за один вопрос.

Спасибо!