Перенести сайт на zend framework

$4
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки165 просмотров
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Здравствуйте. 

необходимо перенести сайт написанный на zend framework c одного (hostpro) хостинга на другой (ukraine)

ну так чтоб работал :)

на текущем хостинге есть доступ к бекапам, к фтп и что потребуется на будущем хостинге есть доступ к БД и ФТП (SSH нет)

БД - 143кб 

весь сайт до 1 гб

7 лет назад
visdom
Вадим 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
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