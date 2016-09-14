Перенести сайт на zend framework

Здравствуйте.

необходимо перенести сайт написанный на zend framework c одного (hostpro) хостинга на другой (ukraine)

ну так чтоб работал :)

на текущем хостинге есть доступ к бекапам, к фтп и что потребуется на будущем хостинге есть доступ к БД и ФТП (SSH нет)

БД - 143кб

весь сайт до 1 гб