Перенести сайт на zend framework

Необходимо оптимизировать интернет-магазин на Opencart. Правки скинул в доке. Пишите свои сроки и цену. Заявки принимаю только от исполнителей с Украины.
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Здравствуйте.
необходимо перенести сайт написанный на zend framework c одного (hostpro) хостинга на другой (ukraine)
ну так чтоб работал :)
на текущем хостинге есть доступ к бекапам, к фтп и что потребуется на будущем хостинге есть доступ к БД и ФТП (SSH нет)
БД - 143кб
весь сайт до 1 гб
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