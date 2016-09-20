Установка и настройка модуля импорта экспорта в Opencart

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки118 просмотров
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Необходимо установить и настроить модуль импорта экспорта прайса от поставщика (cvs файлов) в Opencart (версия 2.1.0). Пример прайса вышлю. Также необходимо настроить тему оформления. Ее установили, но поехали все баннеры и видны куски кода на главной странице. Инструкция по настройке темы есть.

OpenCart
7 лет назад
meat9
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
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1 день
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