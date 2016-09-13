Opencart интеграция с 1С Предприятие

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка145 просмотров
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Нужно настроить автоматическое обновление цены и остатков из программы  с 1С Предприятие 8.3 в Opencart 1.5.5

OpenCart
7 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад