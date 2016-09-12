Доделка натяжки верстки на движке OsCommerce и ряд др.задач

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки90 просмотров
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Требуется доделать натяжку верстки на указанный движок с сохранением всех функций существующего сайта. А также выполнить ряд дополнительных задач. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим движком. 

7 лет назад
sealata
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад