Wordpress -мелкие доработки

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок228 просмотров
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Тз по сайту http://tedxabaystwomen.kz/ :

  • Шапка сайта: навигационное меню спустить, выше разместить кликабельные иконки facebook, instagramm, youtube .
  • Блог “Что такое TEdx” - разделить на 2 колонки. (чтобы мы смогли написать туда 2 описания) \
  • Логотип; по непонятным причинам , отображается некачественный логотип. Хотя при нажатия на лого, лого отображается нормально. Исправить.
WordPress
7 лет назад
spr_jnetwork
29 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад