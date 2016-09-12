Интеграция Интернет-магазина в Сайт WP

На базе WordPress сделан сайт: cantilen.ru.

В раздел "Каталог" нужно интегрировать Интернет-магазин с функцией заказа и формирования списка выбранных позиций, с возможностью управления через админку, зарегистрированным пользователям.

Так же, надо решить ряд дополнительных задач.

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