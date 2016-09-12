Натянуть дизайн сайта на WordPress

Приветствую. Требуется хак для DLE 11.1, чтобы регистрация/авторизация шла через oauth. интересуют провайдеры: Facebook, ВКонтакте, Google, Твиттер, LinkedIn, Live Connect, Instagram. Пример такого ...
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Здравсвуйте!
Необходимо натянуть дизайн сайта визитки (4 страницы: Главная, О компании, Каталог, Контакты) на WordPress.
Напишите, пжл, ваши сроки, цену и укажите похожие работы из портфолио.
P/S Если с сработаемся по этому заказу, то буду постоянно предоставлять работу, заказы.
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