DLE - хак OAUTH

Приветствую.

Требуется хак для DLE 11.1, чтобы регистрация/авторизация шла через oauth. интересуют провайдеры: Facebook, ВКонтакте, ﻿Google, ﻿Твиттер, ﻿LinkedIn, ﻿Live Connect, ﻿Instagram.

Пример такого хака: Regger, 25 баксов стоит, но хочу своё личное такое.

Дополню: в DLE есть родная такая фича, но не на всех желаемых мной провайдеров, надо дохакать ﻿Твиттер, ﻿LinkedIn, ﻿Live Connect, ﻿Instagram.

По сути мне нужны классы для недостающих социалок и пару хаков для дополнения существующих классов новыми социалками