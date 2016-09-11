Корректировка сайта wp

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки138 просмотров
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в форме заказа.была функция прогрес загрузки файла,можно было увидеть момент загрузки

после обновления темы, и перехода на https поля для загрузки файлов перестали отображаться

нужно устранить проблему

7 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад