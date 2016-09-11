Заставить работать сайт на поддомене с WWW [ocStore]

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки139 просмотров
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При прописывании в .htaccess зеркала с WWW невозможно зайти в админку и не работает часть функционала из front end. При зеркале без WWW - всё работает отлично.

ocStore 1.5.6.4

7 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sumolex
39 летСловакия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$15
1 день
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