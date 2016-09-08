Opencart. Нужна всплывающая схема адреса, форма связи и др.

Вот сайт www_sportland1_kz

За основу взять платный шаблон http://ninethemes.net/xpresso/opencart/sport/index.php?route=common/home

1. Нужно вывести блок контактов в правом верхнем углу. Там раньше была корзина интернет-магазина https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctYnVQS0hzZS1jUUE/view?usp=sharing

2. Нужно возле миниатюр товаров при наведении и на странице товара вывести 2 кнопки "Купить" и "Задать вопрос"

Кнопка купить будет не добавлять в корзину, а выводить обычный адрес магазинов во всплывающем окне, так как функции магазина скрыли. А кнопка задать вопрос будет показывать форму для того, чтобы задать вопрос.

Кстати в шаблоне уже предусмотрены стили и место под кнопки и даже функционал, чтобы задать вопрос. Возможно это вам пригодится (Смотрите оригинал шаблона. Исходники есть)

2 кнопки в списке товаров https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctaFJxMTVsSVpZZ0U/view?usp=sharing

2 кнопки на странице товара https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctMmY4MEEzNXhjdW8/view?usp=sharing

Форма вопроса https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctLTRwZ0ptNHlCZTg/view?usp=sharing

Адрес, всплывающий при клике на "купить" https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctVk1WUVlnTjJoX00/view?usp=sharing

Пишите сроки, цены, вопросы.

Это Opencart 2.0 и шаблон с сайта themeforest.net