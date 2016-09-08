Перенести сайт на ВП на другой хостинг.

Всем добрый день! Есть лендинг http://xn--b1addlhdch0acyhfod2cwgzb.xn--p1ai/school-imidj/index.html нужно посадить его на готовую цмс, либо написать свою простую. Главное сделать возможность изменения раздела, добавление новых, "ближайшие курсы" а также управление фотогалереей ниже. Раздел "Ближайшие курсы" надо продублировать ниже галереи. т.е. будет раздел "Проф. обучение" ...