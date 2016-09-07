Сайт на joomla 1.5 обновить до joomla 3.x

Обновление CMS до версии 3.4.6. Замена устаревших модулей, плагинов, компонентов на совместимые версии или замена альтернативными, замена, в случае необходимости, шаблона сайта, сохранение URL до 30 страниц.

Для работы предоставлю копию сйта (ссылки для скачивания) для организации работы на Вашем хостинге (локальном или удаленном).

В результате работ нужен полностью работоспособный сайт на joomla 3.4.6 и php 5.6, залитый на мой хостинг.

Сроки: не более 7 дней

Оплата: 10 000 руб. (при обосновании и указании скрытых проблем, про которые я не знаю цена работы до 15 000 руб.)

Прошу отвечать людей уверенных, а не самоуверенных в своих силах и возможностях. Исполнителей, пропадающих со связи, имеющих отрицательные отзывы, относящихся к работе "спустя рукава" и подобных им - просьба не беспокоить.

Владимир.