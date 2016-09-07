Закастомить тему Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки180 просмотров
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Нужно натянуть наш дизайн (https://drive.google.com/open?id=0B_QEoBtNnqYNejdxSnZjNGt3WEE

на ВП шаблон: http://demo.awethemes.com/mojado/

Важные моменты:

- Рус/англ версия

- Виджет с погодой

- Рекламный баннер должен включаться/отключаться с админки

- Парсинг фотографий с инстаграмма 

- Нужно подключить сервис он-лайн бронирования Woobook/Chanel manager (есть плагин под ВП и адекватная служба поддержки): http://bnovo.ru/products/

Несколько ссылок по этому сервису: 

http://ru.wubook.net/faq/

http://ru.wubook.net/widget/

http://widget.bnovo.ru/

http://help.bnovo.ru/section/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1...

В отклике указывайте срок и стоимость.

WordPress
7 лет назад
aiwads
Ян 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад