Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель. Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить ...
Верстка и натяжка дизайна из PSD на PrestaShop + программинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать верстку и натяжку дизайна из PSD на PrestaShop.
Обязательное использование Pixel perfect. Кроссбраузерность. Адаптивность.
Подключение онлайн оплаты https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
Грамотная синхронизация с 1С.
Рассмотрю все предложения. Цена должна быть адекватной. У вас уже должен быть опыт реализации подобного.
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