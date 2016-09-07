Редактирование шаблона на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки308 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо произвести редактирование шаблона, подключение модулей + небольшая стилизация согласно ТЗ. 

Спасибо. 

Joomla
7 лет назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад