Редактирование шаблона на Joomla

Добрый день. Есть сайт fixcomputer.ru сделан на drupal 6 наполненный 5000 страниц с сохранением url. Нужно перенести на wordprss. Рассмотрю варианты и на joomla Жду Предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо произвести редактирование шаблона, подключение модулей + небольшая стилизация согласно ТЗ.
Спасибо.
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