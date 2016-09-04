Drupal 7, публикация материалов

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо немного переделать структуру каталога и галерей на сайте.

Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает, что такое Drupal.

Работы на полчаса. Денег 300 WMR/ЯД.

Drupal
7 лет назад
webmaster97
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад