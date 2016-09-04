Drupal 7, публикация материалов

Нужно сделать сайт на WordPress по готовому дизайну. Тематика - медицинские услуги. Объём - порядка 200 страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо немного переделать структуру каталога и галерей на сайте.
Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает, что такое Drupal.
Работы на полчаса. Денег 300 WMR/ЯД.
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