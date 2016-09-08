Натянуть верстку на движок

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок320 просмотров
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Здравствуйте. Надо натянуть верстку на движок и все это залить на vps на isp 

Лендос

Надо сейчас

7 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$100
2 дня
Отличный специалист своего дела. Всегда на связи. Делает все быстро и четко. Код хороший. Помогает и объясняет. Рекомендую.
Вилен отличный заказчик, всегда на связи, коммуникабельный, адекватный и просто приятный человек! Буду рад сотрудничеству на постоянной основе!
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